22.08.2020, 17:39
ФОТО | ДТП в Вырумаа: при столкновении один автомобиль отбросило в поле
Около трех часов дня в Вырумаа столкнулись два автомобиля. Одному водителю потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из своей машины.
Около трех часов дня в Вырумаа столкнулись два автомобиля. Одному водителю потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из своей машины.
Полиция сообщает, что в 15:10 на 17 километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва в Линнамяэ столкнулись Audi A4 и Honda Civic.
В результате столкновения Honda отбросило с дороги в поле. Спасателям же пришлось помочь женщине, находившейся за рулем Audi, выбраться из машины.
Kella 15:10 ajal põrkasid Võru–Kuigatsi–Tõrva mnt 17. km-l Linnamäel kokku Audi A4 ja Honda Civic. Honda paiskus kokkupõrke tagajärjel teelt välja põllule. Päästjad aitasid Audit juhtinud naise sõidukist välja. #LõunaP #Politsei— Politsei (@Politsei) August 22, 2020
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