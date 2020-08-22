22.08.2020, 17:39

ФОТО | ДТП в Вырумаа: при столкновении один автомобиль отбросило в поле


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Õnnetus Võrumaal. Foto: Lugeja., Ekspress Meedia.

Около трех часов дня в Вырумаа столкнулись два автомобиля. Одному водителю потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из своей машины.

Полиция сообщает, что в 15:10 на 17 километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва в Линнамяэ столкнулись Audi A4 и Honda Civic.

В результате столкновения Honda отбросило с дороги в поле. Спасателям же пришлось помочь женщине, находившейся за рулем Audi, выбраться из машины.

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