ФОТО | ДТП в Нымме: автобус задел автомобиль, пострадал ребенок

Сегодня примерно в 17 часов в таллиннском районе Нымме произошло ДТП, в котором пострадал маленький пассажир автобуса.
Линейный городской автобус задел заркало припаркованного на краю дороги автомобиля. Затем автобус затормозил, в результате чего упал находившийся в салоне ребенок.
Травмы маленького пассажира оказались серьезными, и его скорая помощь увезла в больницу.
Поскольку ДТП случилось в час пик, то образовалась большая пробка, движение было нарушено на пару часов.
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