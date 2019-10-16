ФОТО | ДТП в Нымме: автобус задел автомобиль, пострадал ребенок

Линейный городской автобус задел заркало припаркованного на краю дороги автомобиля. Затем автобус затормозил, в результате чего упал находившийся в салоне ребенок.

Травмы маленького пассажира оказались серьезными, и его скорая помощь увезла в больницу.

Поскольку ДТП случилось в час пик, то образовалась большая пробка, движение было нарушено на пару часов.