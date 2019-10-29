ФОТО | ДТП в Ляэнемаа: травмы получили трое, движение нарушено
Во вторник примерно в 18.30 полиции сообщили об аварии в Ляэнемаа. По имеющимся сейчас данным, пострадали три человека.
Во вторник примерно в 18.30 полиции сообщили об аварии в Ляэнемаа. По имеющимся сейчас данным, пострадали три человека.
ДТП произошло на 63 километре шоссе Яэсмяэ — Хаапсалу — Рохукюла. Как сообщили порталу Delfi из полиции, столкнулись два легковых автомобиля — Audi A4 ja Isuzu D-Max.
Три человека получили травмы. Состояние водителя Audi — 29-летнего мужчины — было тяжелым, его отправили в больницу. Также пострадали находившийся за рулем Isuzu 68-летний мужчина и ехавшая вместе с ним 67-летняя женщина.
По предварительным данным столкновение произошло в момент обгона.
Движение на участке, где произошла авария, затруднено, на месте работают регулировщики, водителям при движении по данной трассе придется набраться терпения.
Точные обстоятельства произошедшего выясняются.
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