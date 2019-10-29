ФОТО | ДТП в Ляэнемаа: травмы получили трое, движение нарушено

ДТП произошло на 63 километре шоссе Яэсмяэ — Хаапсалу — Рохукюла. Как сообщили порталу Delfi из полиции, столкнулись два легковых автомобиля — Audi A4 ja Isuzu D-Max.

Три человека получили травмы. Состояние водителя Audi — 29-летнего мужчины — было тяжелым, его отправили в больницу. Также пострадали находившийся за рулем Isuzu 68-летний мужчина и ехавшая вместе с ним 67-летняя женщина.

По предварительным данным столкновение произошло в момент обгона.

Движение на участке, где произошла авария, затруднено, на месте работают регулировщики, водителям при движении по данной трассе придется набраться терпения.

Точные обстоятельства произошедшего выясняются.