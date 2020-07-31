ФОТО | ДТП в Ласнамяэ: водитель выпал из машины и сбежал с места происшествия

Сегодня около 16 часов Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Ласнамяэ на Лагеди теэ, где автомобиль Volvo врезался в дорожное ограждение и выехал в кювет.

В ходе аварии водитель выпал из машиныэ, а затем в буквальном смысле убежал с места происшествия.

Других людей в машине не было.

Все обстоятельства случившегося, в том числе и личность водителя, выясняются.