31.07.2020, 17:02

ФОТО | ДТП в Ласнамяэ: водитель выпал из машины и сбежал с места происшествия

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Foto: Henri-Kristian Kirsip

В пятницу во второй половине дня в столичном районе Ласнамяэ произошла авария: водитель сбил дорожное ограждение и вылетел в кювет.

Сегодня около 16 часов Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Ласнамяэ на Лагеди теэ, где автомобиль Volvo врезался в дорожное ограждение и выехал в кювет.

В ходе аварии водитель выпал из машиныэ, а затем в буквальном смысле убежал с места происшествия.

Других людей в машине не было.

Все обстоятельства случившегося, в том числе и личность водителя, выясняются.

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