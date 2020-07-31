31.07.2020, 17:02
ФОТО | ДТП в Ласнамяэ: водитель выпал из машины и сбежал с места происшествия(11)
В пятницу во второй половине дня в столичном районе Ласнамяэ произошла авария: водитель сбил дорожное ограждение и вылетел в кювет.
В пятницу во второй половине дня в столичном районе Ласнамяэ произошла авария: водитель сбил дорожное ограждение и вылетел в кювет.
Сегодня около 16 часов Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Ласнамяэ на Лагеди теэ, где автомобиль Volvo врезался в дорожное ограждение и выехал в кювет.
В ходе аварии водитель выпал из машиныэ, а затем в буквальном смысле убежал с места происшествия.
Других людей в машине не было.
Все обстоятельства случившегося, в том числе и личность водителя, выясняются.
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