ФОТО | ДТП в центре Таллинна: после столкновения с легковушкой трамвай сошел с рельсов

Сегодня вечером в Таллинне на перекрестке Пыхья пуйестеэ и ул. Суутрюкки столкнулись трамвай и автомобиль. В результате аварии трамвай сошел с рельсов.
Сегодня в 20.15 Центр тревоги получил сообщение о том, что на перекрестке бульвара Пыхья и ул. Сууртюкки столкнулись трамвай и легковой автомобиль Ford. В результате столкновения трамвай сошел с рельсов", — сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Delfi.
Люди в ДТП не пострадали. Движение в месте аварии затруднено.
Как сообщил читатель Delfi, автомобиль имел российские регистрационные номера.
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