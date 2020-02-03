03.02.2020, 20:48

ФОТО | ДТП в центре Таллинна: после столкновения с легковушкой трамвай сошел с рельсов

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Foto: Andres Putting

Сегодня вечером в Таллинне на перекрестке Пыхья пуйестеэ и ул. Суутрюкки столкнулись трамвай и автомобиль. В результате аварии трамвай сошел с рельсов.

"Сегодня в 20.15 Центр тревоги получил сообщение о том, что на перекрестке бульвара Пыхья и ул. Сууртюкки столкнулись трамвай и легковой автомобиль Ford. В результате столкновения трамвай сошел с рельсов", — сообщил Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Люди в ДТП не пострадали. Движение в месте аварии затруднено.

Как сообщил читатель Delfi, автомобиль имел российские регистрационные номера.

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