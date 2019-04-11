11.04.2019, 12:31

ФОТО: ДТП на шоссе Таллинн-Тарту перекрыло движение. Водителей пришлось вырезать из машин

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движение восстановлено!
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ФОТО: ДТП на шоссе Таллинн-Тарту перекрыло движение. Водителей пришлось вырезать из машин
Foto: Delfi lugeja

В четверг произошло ДТП на 137 километре шоссе Таллинн-Тарту, которое серьезно нарушило движение. Согласно первоначальным данным, есть пострадавшие.

Сегодня в 11:20 центр тревоги получил сообщение об аварии в деревне Тыренурме в волости Пыльтсамаа, где произошло столкновение микроавтобуса Renault и легкового автомобиля Toyota.

В результате столкновения микроавтобус вылетел в кювет, а легковушку остановило ограждение. Оба транспортных средства оказались сильно деформированы и спасателям пришлось вырезать из них людей. Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. По имеющейся на данный момент информации, состояние водителя Toyota оценивается как тяжелое.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

Движение нарушено.


Foto: Delfi lugeja


Foto: Delfi lugeja


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