ФОТО: ДТП на шоссе Таллинн-Тарту перекрыло движение, есть пострадавшие

Сегодня в 11:20 центр тревоги получил сообщение об аварии в деревне Тыренурме в волости Пыльтсамаа, где произошло столкновение микроавтобуса Renault и легкового автомобиля Toyota.

В результате столкновения микроавтобус вылетел в кювет, а легковушку остановило ограждение. Оба транспортных средства оказались сильно деформированы и спасателям пришлось вырезать из них людей. Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. По имеющейся на данный момент информации, состояние водителя Toyota оценивается как тяжелое.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

Движение нарушено.

Foto: Delfi lugeja



