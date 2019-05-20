ФОТО: ДТП на Сааремаа: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся через крышу

Автомобиль Nissan вылетел с дороги, перевернулся через крышу и оказался в кювете. В машине находились двое, водителю удалось самостоятельно выбраться из салона. Пассажира и водителя скорая доставила в больницу на медосмотр. Обстоятельства происшествия выясняются.