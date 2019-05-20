20.05.2019, 11:16

ФОТО: ДТП на Сааремаа: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся через крышу

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Saaremaal, Saial, Pähkla külas
Liiklusõnnetus Saaremaal, Saial, Pähkla külasFoto: Irina Mägi

В понедельник утром в Центр тревоги поступила информация о ДТП на Сааремаа, в деревне Пяхкла.

Автомобиль Nissan вылетел с дороги, перевернулся через крышу и оказался в кювете. В машине находились двое, водителю удалось самостоятельно выбраться из салона. Пассажира и водителя скорая доставила в больницу на медосмотр. Обстоятельства происшествия выясняются.

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