20.05.2019, 11:16
ФОТО: ДТП на Сааремаа: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся через крышу(1)
В понедельник утром в Центр тревоги поступила информация о ДТП на Сааремаа, в деревне Пяхкла.
В понедельник утром в Центр тревоги поступила информация о ДТП на Сааремаа, в деревне Пяхкла.
Автомобиль Nissan вылетел с дороги, перевернулся через крышу и оказался в кювете. В машине находились двое, водителю удалось самостоятельно выбраться из салона. Пассажира и водителя скорая доставила в больницу на медосмотр. Обстоятельства происшествия выясняются.
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