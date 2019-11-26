ФОТО: Дорожный хаос в Южной Эстонии: из-за ледяного дождя за одно утро произошло более 20 аварий

По словам оперативного дежурного Лыунаской префектуры Оттмара Вирка, большая часть аварий касалась выезда с дороги и столкновений сзади. Большинство ДТП закончились небольшими повреждениями транспортных средств. Две аварии оказались более серьезными, и в них пострадали люди.

Так, в 07.10 в Тартумаа автомобиль BMW съехал с дороги и несколько раз перевернулся через крышу. 40-летняя пассажирка была доставлена в больницу.

В 07:55 в Вильяндимаа произошло ДТП, где автомобиль Renault Megane съехал с дороги и перевернулся на бок. Находившуюся за рулем 42-летнюю женщину доставили в больницу. В машине находится и ребенок, он не пострадал.

Вирк отмечает, что очень важно при выборе стиля вождения и скорости исходить из погодных и дорожных условий, а соблюдение дистанции в осенне-зимний период — это то, чему должны следовать все водители.