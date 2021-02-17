ФОТО | Домогательства на работе: суд аннулировал штраф экс-директору театра Estonia(8)
Сегодня утром суд решил аннулировать штраф, назначенный бывшему директору национальной оперы Estonia Айвару Мяэ за сексуальные домогательства к подчиненным.
Сегодня утром суд решил аннулировать штраф, назначенный бывшему директору национальной оперы Estonia Айвару Мяэ за сексуальные домогательства к подчиненным.
Штраф был назначен Мяэ в рамках производства о проступке и составлял 400 евро.
Айвар Мяэ (60) руководил театром с 2009 года. В августе этого года он покинул пост по собственному желанию в связи с разгоревшимся вокруг него скандалом, когда бывшие и нынешние работники театра "Эстония" рассказали изданию Eesti Ekspress, как Мяэ на протяжении многих лет унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать.
29 июня после обращения двух женщин полиция инициировала в отношении Мяэ делопроизводство по статье о сексуальном домогательстве, чтобы выяснить точное развитие событий и выявить возможное домогательство на рабочем месте.
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