19.12.2020, 12:30
ФОТО | Дом эстонских художников сгорел до тла. Пожар уничтожил десятки лет творчества
В ночь на пятницу сгорел хутор, принадлежащий художниками Мари и Урмасу Вийк. В пожаре пострадали их работы за десятки лет творческой деятельности.
В ночь на пятницу свидетель сообщил в Центр тревоги, что в деревне Куйвасту горит хутор. Пожар полностью уничтожил пристройку, жилые комнаты дома получили серьезные повреждения от огня и воды.
Причину возгорания выявит производство.
Saarte Hääl пишет, что вместе с домом сгорели и произведения художников за несколько десятков лет, так как на нижнем этаже находилась их художественная студия.
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