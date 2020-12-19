ФОТО | Дом эстонских художников сгорел до тла. Пожар уничтожил десятки лет творчества

В ночь на пятницу свидетель сообщил в Центр тревоги, что в деревне Куйвасту горит хутор. Пожар полностью уничтожил пристройку, жилые комнаты дома получили серьезные повреждения от огня и воды.

Причину возгорания выявит производство.

Saarte Hääl пишет, что вместе с домом сгорели и произведения художников за несколько десятков лет, так как на нижнем этаже находилась их художественная студия.