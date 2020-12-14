ФОТО | Дети решили проверить на прочность лед на озере Паэ. Без жертв обошлось лишь чудом
Сегодня около полудня спасатели получили вызов к озеру Паэ в Ласнамяэ, где лети вышли на лед.
Сегодня около полудня спасатели получили вызов к озеру Паэ в Ласнамяэ, где лети вышли на лед.
К счастью, на этот раз никто не пострадал. Позже на месте появилась и ограничительная лента.
”За последние часы мы получили фотографии людей — преимущественно, молодых, — которые пытаются проверить на прочность лед на озере Паэ. Впечатление, что он толстый и прочный, обманчиво. Принимая во внимание глубину озера, падение в воду может быть опасным как для детей, так и взрослых. Поэтому подчеркиваем, что выход на лед строго запрещен”, — сказал старейшина района Владимир Свет.
В Спасательном департаменте сообщили Delfi, что подобные вызовы в последнее время участились. Особенно проблемным является район Хааберсти, где находятся пруд Ыйсмясэ и озеро Харку. Также поступают вызовы в Пирита.
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