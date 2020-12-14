ФОТО | Дети решили проверить на прочность лед на озере Паэ. Без жертв обошлось лишь чудом

К счастью, на этот раз никто не пострадал. Позже на месте появилась и ограничительная лента.

”За последние часы мы получили фотографии людей — преимущественно, молодых, — которые пытаются проверить на прочность лед на озере Паэ. Впечатление, что он толстый и прочный, обманчиво. Принимая во внимание глубину озера, падение в воду может быть опасным как для детей, так и взрослых. Поэтому подчеркиваем, что выход на лед строго запрещен”, — сказал старейшина района Владимир Свет.

В Спасательном департаменте сообщили Delfi, что подобные вызовы в последнее время участились. Особенно проблемным является район Хааберсти, где находятся пруд Ыйсмясэ и озеро Харку. Также поступают вызовы в Пирита.