ФОТО | Дело серьезное: в Тарту начались масштабные поиски пропавшей 21-летней девушки
Полиция просит помощи в поисках ушедшей 30 октября из дома 21-летней Анники.
Полиция просит помощи в поисках ушедшей 30 октября из дома 21-летней Анники.
Сообщение об исчезновении девушки полиция получила от ее близких 31 октября. Насколько известно, Анника ушла из своего дома в районе Аннелинн 30 октября, заказала такси и поехала в полдень из Тарту в сторону Вильянди.
На 18-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме в селе Кайми она вышла из такси. Жизнь и здоровье девушки могут находится в опасности, предупреждает полиция, которая начала масштабные поиски Анники на местности с привлечением добровольцев.
Рост Анники составляет около 160 см, она хрупкого телосложения. На ней может быть надета одежда черного цвета. Волосы у девушки короткие и темные с боков, а наверху светлые и более длинные. У девушки проколота губа.
Полиция просит всех, у кого есть информация об изображенной на фотографиях девушке, позвонить по телефону 112.
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