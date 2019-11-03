ФОТО | Дело серьезное: в Тарту начались масштабные поиски пропавшей 21-летней девушки

Сообщение об исчезновении девушки полиция получила от ее близких 31 октября. Насколько известно, Анника ушла из своего дома в районе Аннелинн 30 октября, заказала такси и поехала в полдень из Тарту в сторону Вильянди.

На 18-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме в селе Кайми она вышла из такси. Жизнь и здоровье девушки могут находится в опасности, предупреждает полиция, которая начала масштабные поиски Анники на местности с привлечением добровольцев.

Рост Анники составляет около 160 см, она хрупкого телосложения. На ней может быть надета одежда черного цвета. Волосы у девушки короткие и темные с боков, а наверху светлые и более длинные. У девушки проколота губа.

Полиция просит всех, у кого есть информация об изображенной на фотографиях девушке, позвонить по телефону 112.

PPA



