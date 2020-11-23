ФОТО | Дело об убийстве на хуторе в Элва: на скамье подсудимых близнецы-охотники

Согласно обвинению, 12 мая Тео на хуторе в деревне Неэмискюла в волости Элва застрелил 59-летнего мужчину из ружья, принадлежащего его брату. В результате пулевого ранения мужчина скончался.

Тео Варблане обвиняется также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, не имея разрешения на владение оружием. Он завладел оружием своего брата и использовал его.

Согласно обвинению, Рихо Варблане 12 мая содержал, носил и доставил на хутор в Неэмискюла выданное ему огнестрельное оружие и боеприпасы таким образом, что не отвечал требованиям Закона об оружии. Также Рихо дал доступ к оружию и боеприпасам пьяному человеку, не имеющему разрешения на владение оружием — своему брату-близнецу Тео. Это уже, в свою очередь, позволило совершить преступление с помощью этого оружия.

Суд планирует завершить судебный процесс к концу марта.

Смотрите фото и видео с места преступления:







