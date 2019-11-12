ФОТО | Дело об аварии, в которой погибла журналистка Сигне Лахтейн: виновный получил два года условно

Работающий дальнобойщиком Рамзан Таски (23) ранее в уголовном порядке не наказывался. В ходе договорного производства обвиняемый согласился с обвинением, и суд одобрил соглашение. В качестве наказания мужчина получил два года условно с испытательным сроком в три года. Также его на год лишили прав.

Прокурор Аннели Хинто отметила на суде, что хотя Такси не превышал скоростные ограничения, выбранная им скорость движения не соответствовала погодным условиям, и это привело к тому, что управляемый им грузовик отклонился на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там автомобилем. Также Таски не принял во внимание свой недостаточный опыт вождения: прицеп его грузовика стало заносить из-за слишком резкого маневра. Во время аварии шел снег и метель. Дорожные условия были тяжелые.

По словам прокурора, Таски раскаялся в содеянном и изъявил желание извинится перед семьей потерпевшей.

Также по уголовному делу был представлен гражданский иск, который был удовлетворен еще ранее Фондом дорожного страхования Эстонии. Кроме того, Таски должен возместить процессуальные расходы на сумму 1923,40 евро. Решение суда пока в силу не вступило.