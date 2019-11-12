ФОТО | Дело об аварии, в которой погибла журналистка Сигне Лахтейн: прокурор ходатайствует об условном сроке

Работающий дальнобойщиком Рамзан Таски (23) ранее в уголовном порядке не наказывался. В ходе договорного производства обвиняемый согласился с обвинением. В качестве наказания он получил два года условно с испытательным сроком в три года. Также его на год лишили прав.

Если суд согласится с наказанием, оно вступит в силу.

Прокурор Аннели Хинто отметила на суде, что хотя Такси не превышал скоростные ограничения, выбранная им скорость движения не соответствовала погодным условиям, и это привело к тому, что управляемый им грузовик отклонился на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там автомобилем. Также Таски не принял во внимание свой недостаточный опыт вождения: прицеп его грузовика стало заносить из-за слишком резкого маневра. Во время аварии шел снег и метель. Дорожные условия были тяжелые.

По словам прокурора, Таски раскаялся в содеянном и изъявил желание извинится перед семьей потерпевшей.