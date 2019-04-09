ФОТО DELFI: В Вильянди вспыхнула бывшая прачечная. ”Виноваты” опилки с потолка

Сегодня в 9:32 в Центр тревоги поступила информация, что в Вильянди на ул. Тарту из заброшенного дома валил дым. Это — бывшая прачечная, а ныне — просто заброшенный дом, пустующий уже 25 лет.
Когда пожарные прибыли на место, выяснилось: на втором этаже — возгорание. Загорелась куча опилок, которые падали с потолка. Благодаря раннему обнаружению и быстрому реагированию спасателям удалось легко и быстро ликвидировать проблему.
Велика вероятность поджога. В момент прибытия спасателей ни в доме, ни в его окрестностях никого не было.