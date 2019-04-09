09.04.2019, 14:09

ФОТО DELFI: В Вильянди вспыхнула бывшая прачечная. ”Виноваты” опилки с потолка

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rus.delfi.ee
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Viljandis põles mahajäetud maja
Viljandis põles mahajäetud majaFoto: Kenno Soo

Сегодня в 9:32 в Центр тревоги поступила информация, что в Вильянди на ул. Тарту из заброшенного дома валил дым. Это — бывшая прачечная, а ныне — просто заброшенный дом, пустующий уже 25 лет.

Когда пожарные прибыли на место, выяснилось: на втором этаже — возгорание. Загорелась куча опилок, которые падали с потолка. Благодаря раннему обнаружению и быстрому реагированию спасателям удалось легко и быстро ликвидировать проблему.

Велика вероятность поджога. В момент прибытия спасателей ни в доме, ни в его окрестностях никого не было.

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