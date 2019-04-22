ФОТО DELFI: Причиной унесшего две жизни пожара в Кунда мог быть поджог

На место прибыли спасательные команды Кунда, Раквере, Тапа и Кивыли, оперативный дежурный, спасатели-добровольцы и пять бригад скорой помощи.

Спасатели вошли в здание и обнаружили тело женщины. Очаг возгорания, который оказался в подвале, был ликвидирован к 21:36. Спасатели проверили квартиры и вывели из задымленного здания семь человек. Все они были переданы медикам. Три человека получили первую помощь на месте, четыре были доставлены в больницу. Вчера днем пришло сообщение, что один из доставленных в больницу мужчин скончался.