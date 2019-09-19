19.09.2019, 14:08

ФОТО DELFI | Около виадука Юлемисте произошла авария, машина перевернулась на бок

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rus.delfi.ee
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Galerii: 16 pilti
Foto: Priit Simson

Сегодня в обеденное время в Таллинне на перекрестке шоссе Таллинн-Тарту и Петербургского шоссе произошла авария с участием нескольких машин. Один автомобиль перевернулся на бок. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, никто в ДТП не пострадал.

Пока еще нельзя определенно сказать, который из водителей виноват в происшествии, и что конкретно произошло. На месте аварии работает полицейская группа, которая выясняет детали случившегося.

Медики Скорой помощи осмотрели участников аварии, к счастью, никому госпитализация не потребовалась. Посколько движение в районе перекрестка сейчас не очень оживленное, авария серьезных пробок не вызвала.

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