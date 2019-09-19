ФОТО DELFI | Около виадука Юлемисте произошла авария, машина перевернулась на бок

Пока еще нельзя определенно сказать, который из водителей виноват в происшествии, и что конкретно произошло. На месте аварии работает полицейская группа, которая выясняет детали случившегося.

Медики Скорой помощи осмотрели участников аварии, к счастью, никому госпитализация не потребовалась. Посколько движение в районе перекрестка сейчас не очень оживленное, авария серьезных пробок не вызвала.