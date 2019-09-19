ФОТО DELFI | Около виадука Юлемисте произошла авария, машина перевернулась на бок(15)
Сегодня в обеденное время в Таллинне на перекрестке шоссе Таллинн-Тарту и Петербургского шоссе произошла авария с участием нескольких машин. Один автомобиль перевернулся на бок. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, никто в ДТП не пострадал.
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