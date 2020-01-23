ФОТО | Даже в кофейном аппарате! Шедший из Эстонии в Петербург автобус был нашпигован контрабандой

В ходе проведения таможенного контроля было установлено, что под сиденьем водителя, в его ручной клади, в багажных отсеках транспортного средства, в отсеке для отдыха водителя и даже в аппарате для приготовления горячих напитков, находится товар, перемещаемый с сокрытием.

80 килограммов средства для косметического пилинга в почти трех тысячах флаконов не доехали до Санкт-Петербурга. Водитель пояснил, что никакого отношения к перемещаемому товару не имеет. Просто согласился перевезти его на территорию России и передать по адресу.

Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих их обнаружение, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу образует состав административного правонарушения.

По данному факту Кингисеппской таможней проводятся необходимые процессуальные действия.