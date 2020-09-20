ФОТО | Cудно Viking Line село на мель

Пассажирское судно Viking Amorella село на мель у Аландских островов. По информации морской спасательной службы города Турку, идет спасательная операция по эвакуации пассажиров, пишет Yle.

На месте происшествия работают несколько спасательных судов. Пассажиры перемещены на верхнюю палубу, угрозы для их жизни нет.

Авария произошла у небольшого острова Йэрсъё (Järsö). На борту судна 200 пассажиров и 80 членов экипажа. Судно следовало по маршруту Турку-Стокгольм.

Обстановка на аварийном судне спокойная. Люди организованно поднялись на верхнюю палубу. Паники среди них нет. Пассажирам раздали спасательные жилеты.

Погода в районе ЧП хорошая - светит солнце, ветер слабый, 6 метров в секунду, море спокойное, волнения практически нет. По данным морской спасательной службы, утечки топлива не обнаружено.

Причина аварии пока не известна.

На борту Amorella 207 пассажиров и 74 члена экипажа. Они совершали рейс из Турку в Стокгольм, пишут шведские СМИ.

"Был слышен громких скрип, потом я посмотрела из каюты в окно и увидела, что судно находится возле острова", — сказала одна из пассажирок Эва Вайхинен.