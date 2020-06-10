ФОТО | Чудесное спасение: в Йыгевамаа женщина чуть не утонула в ручье

"Сегодня в 12:47 сообщили о несчастном случае в волости Пыльтсамаа, в деревне Лустивере в районе Мыйза теэ, где переходившая мостик на расположенном за местным медицинским центром ручье 54-летняя женщина споткнулась, потеряла равновесие и упала между перилами в ручей, который был илистым и частично заросшим", — сказал руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Перила мостика уже раньше были сломаны, и от них не было пользы для предотвращения несчастного случая. Женщина упала в ручей так неудачно, что ей было больше не выбраться оттуда самостоятельно.

Ноги пострадавшей были на берегу, туловище в глубокой воде, и ей удавалось держать голову над водой, только опираясь на одну кочку, до тех пор, пока спасатели ее нашли.

По словам старшего команды Андруса Кохва, у женщины было переохлаждение и она еле-еле спаслась. "Вызов сначала поступил на озеро Лустивере, и поиски нуждающейся в помощи потребовали немало времени, — сказал Кохв. — О несчастном случае в Центр тревоги сообщила сестра пострадавшей, которая случайно позвонила ей из Курессааре. Чуть не утонувшая женщина достала чудом еще работавший телефон и успела в двух словах объяснить сестре свое положение.

Пострадавшую доставили в Йыгеваскую больницу под наблюдение.

О случившемся также сообщили волостной управе, где пообещали незамедлительно заняться проблемой с перилами мостика.

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