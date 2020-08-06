ФОТО: Что происходит? Торговый центр Kristiine полон дыма. На месте полиция, спасатели и медики

По словам руководителя по коммуникации USS Security Керли Пылд, в торговом центре проходят учения, в ходе которых производится также эвакуация людей.

В учениях принимает участие полиция, спасатели, работники скорой и охранники.

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