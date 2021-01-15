15.01.2021, 14:18

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ | В центре Таллинна молодой человек на BMW приземлился на дорожный барьер

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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ | В центре Таллинна молодой человек на BMW приземлился на дорожный барьер
Фото читателя Delfi

В пятницу в 11.45 в центре столицы произошло ДТП.

19-летний молодой человек на BMW в самом начале Ярвевана теэ по неизвестным пока причинам потерял контроль над своей машиной и оказался на разграничительном барьере.

В аварии никто из людей не пострадала, этим случаем займется страховщик.

Фото читателя Delfi
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