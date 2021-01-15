ФОТО ЧИТАТЕЛЯ | В центре Таллинна молодой человек на BMW приземлился на дорожный барьер

15.01.2021, 14:18
19-летний молодой человек на BMW в самом начале Ярвевана теэ по неизвестным пока причинам потерял контроль над своей машиной и оказался на разграничительном барьере.
В аварии никто из людей не пострадала, этим случаем займется страховщик.
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