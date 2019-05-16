16.05.2019, 20:56

ФОТО читателя: На станции Юлемисте вызвала панику бесхозная сумка — что в ней было?

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rus.delfi.ee
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Kahtlane kott Foto: Delfi lugeja

Сегодня вечером на железнодорожной станции Юлемисте обнаружили подозрительную сумку, которую стала исследовать саперная группа. Движение поездов и автомобилей приостановили в обоих направлениях, и предмет стала исследовать собака-сапер.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра Таави Каарма, собака-сапер недавно пошла проверять сумку. Вскоре выяснилось, что кто-то, очевидно, просто забыл сумку на станции.

В 20:06 Каарма сказал, что инцидент исчерпан и в сумке скрывались одежда и личные вещи, и она передана полиции. Железная и автомобильная дороги теперь снова открыты для движения.

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