ФОТО читателя: На станции Юлемисте вызвала панику бесхозная сумка — что в ней было?

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра Таави Каарма, собака-сапер недавно пошла проверять сумку. Вскоре выяснилось, что кто-то, очевидно, просто забыл сумку на станции.

В 20:06 Каарма сказал, что инцидент исчерпан и в сумке скрывались одежда и личные вещи, и она передана полиции. Железная и автомобильная дороги теперь снова открыты для движения.