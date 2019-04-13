13.04.2019, 19:22

ФОТО читателя Delfi: В Сауэ столкнулись три машины, движение нарушено

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пятеро пострадавших
rus.delfi.ee
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Avarii Foto: Delfi Lugeja

Сегодня примерно в 18:15 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в волости Сауэ. Пять человек получили незначительные травмы.

Сегодня примерно в 18:15 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в волости Сауэ. По первоначальным данным, пять человек получили незначительные травмы.

Движение на месте ДТП нарушено.

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