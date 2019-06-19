ФОТО читателя Delfi | На Таллиннской окружной дороге погиб водитель BMW

Сегодня вечером в волости Саку, в деревне Таммемяэ, на Таллиннской окружной дороге произошло ДТП. По первоначальным данным, машина BMW вылетела с проезжей части. 34-летний водитель погиб на месте происшествия.
Сообщение о происшествии в Центр тревоги поступило в 18:55.
По словам представителя полиции, автомобиль BMW двигался со стороны поселка Юри в сторону Кейла, но водитель потерял контроль над машиной и она вылетела в кювет. Водитель находился в салоне один.
Для выяснения всех деталей происшествия возбуждено уголовное дело.
„Дорожные и погодные условия были хорошими, но при управлении автомобилем всегда важно выбрать подходящую скорость и быть внимательным. По вечерам, когда солнце находится низко, оно может ослепить водителя и привести к опасной ситуации”, — сказал полицейский.