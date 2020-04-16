ФОТО | Четыре таллиннских торговых центра и аэропорт получили бомбовые угрозы. Полиция задержала подозреваемую(5)
Сегодня вечером около половины девятого в Таллинне поступили бомбовые угрозы четырем торговым центрам и аэропорту.
Сегодня вечером около половины девятого в Таллинне поступили бомбовые угрозы четырем торговым центрам и аэропорту.
Сегодня вечером в 20:25 Центру тревоги поступило несколько сообщений подряд о том, что в четырех разных торговых центрах города Таллинна и в аэропорту в течение считанных минут взорвется бомба. На тревожную информацию отреагировали как полицейские, так и спасатели, которые также начали эвакуацию в торговых центрах. К счастью, в этот момент в центрах было мало людей, и так спасателям удалось быстро начать проверять центры. Спасатели установили, что в центрах опасности для людей не было.
Параллельно с проверкой зданий полицейские начали выяснять стоявшее за бомбовыми угрозами лицо, и через полчаса после поступления звонков полицейские задержали в Харьюмаа в волости Куусалу у нее дома 29-летнюю женщину. Полицейским женщина сказала, что это была глупая шутка и опасности ни для кого не было. Женщину задержали в качестве подозреваемой в преступлении, и в отношении нее начали уголовное производство.
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