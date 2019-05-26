ФОТО: Человек против природы. В Вильяндимаа пьяный водитель микроавтобуса врезался в дерево.

Согласно первоначальным данным, микроавтобус Volkswagen передвигался в сторону Вильянди, когда водитель не справился с управлением и врезался в дерево. После столкновения микроавтобус загорелся.

Проживающий неподалеку мужчина вытащил водителя из микроавтобуса. Он находился там один. Этот же местный житель помог потушить возгорание.

У водителя обнаружили алкогольное опьянение. Его с легкими травмами доставили в Вильяндискую больницу. Будет проведена экспертиза, чтобы выяснить его точную степень опьянения в момент аварии.