ФОТО: Человек против природы. В Вильяндимаа пьяный водитель микроавтобуса врезался в дерево.
В субботу после пяти часов вечера случилось ДТП в деревне Мудисте волости Пыхья-Скала. На шоссе Имавере-Вильянди микроавтобус врезался в дерево.
В субботу после пяти часов вечера случилось ДТП в деревне Мудисте волости Пыхья-Скала. На шоссе Имавере-Вильянди микроавтобус врезался в дерево.
Согласно первоначальным данным, микроавтобус Volkswagen передвигался в сторону Вильянди, когда водитель не справился с управлением и врезался в дерево. После столкновения микроавтобус загорелся.
Проживающий неподалеку мужчина вытащил водителя из микроавтобуса. Он находился там один. Этот же местный житель помог потушить возгорание.
У водителя обнаружили алкогольное опьянение. Его с легкими травмами доставили в Вильяндискую больницу. Будет проведена экспертиза, чтобы выяснить его точную степень опьянения в момент аварии.
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