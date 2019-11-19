ФОТО | Цепная авария парализовала движение в Мустамяэ. Столкнулись три автомобиля

Читатель Delfi сообщил, что пробка простирается до Мустамяэ. Ему пришлось бросить свою машину и отправиться на работу пешком из-за возникшей на Таммсааре теэ пробки.

Согласно данным Waze, пробка простирается от виадука Пярнуского шоссе до Мустамяэ теэ.

Полиция сообщила, что ДТП произошло на Таммсааре теэ. Столкнулись три автомобиля, но никто не пострадал. Участники ДТП обратятся в страховую фирму.