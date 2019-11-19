19.11.2019, 10:08
ФОТО | Цепная авария парализовала движение в Мустамяэ. Столкнулись три автомобиля(5)
Во вторник утром столкнулись три автомобиля на Таммсааре теэ в Таллинне.
Во вторник утром столкнулись три автомобиля на Таммсааре теэ в Таллинне.
Читатель Delfi сообщил, что пробка простирается до Мустамяэ. Ему пришлось бросить свою машину и отправиться на работу пешком из-за возникшей на Таммсааре теэ пробки.
Согласно данным Waze, пробка простирается от виадука Пярнуского шоссе до Мустамяэ теэ.
Полиция сообщила, что ДТП произошло на Таммсааре теэ. Столкнулись три автомобиля, но никто не пострадал. Участники ДТП обратятся в страховую фирму.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани
"Распутин в юбке": обман целительницы Джуны и не только
Реакция Соловьёва на неожиданную смерть Исаева
Что случилось с матерью убитой А.Ещенко на похоронах