23.01.2020, 18:20
ФОТО | Цена рассеянности: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся
Сегодня во второй половине дня в Вильяндимаа произошло ДТП, в котором автомобиль Citroen вылетел с дороги и перевернулся.
Сегодня во второй половине дня в Вильяндимаа произошло ДТП, в котором автомобиль Citroen вылетел с дороги и перевернулся.
Авария случилась в 16:14 около села Каарли (волость Мульги). За рулем автомобиля находился пожилой мужчина, которому на месте была оказана медицинская помощь.
По предварительным данным, мужчина потерял концентрацию, выехал на противоположную полосу движения, выехал в кювет и перевернулся.
К счастью, в момент ДТП навстречу Citroen не двигалась ни одна машина.
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