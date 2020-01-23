ФОТО | Цена рассеянности: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

Авария случилась в 16:14 около села Каарли (волость Мульги). За рулем автомобиля находился пожилой мужчина, которому на месте была оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, мужчина потерял концентрацию, выехал на противоположную полосу движения, выехал в кювет и перевернулся.

К счастью, в момент ДТП навстречу Citroen не двигалась ни одна машина.