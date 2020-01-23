23.01.2020, 18:20

ФОТО | Цена рассеянности: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

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Galerii: 13 pilti
Auto sõitis kraavi katuse peale Foto: Kenno Soo

Сегодня во второй половине дня в Вильяндимаа произошло ДТП, в котором автомобиль Citroen вылетел с дороги и перевернулся.

Авария случилась в 16:14 около села Каарли (волость Мульги). За рулем автомобиля находился пожилой мужчина, которому на месте была оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, мужчина потерял концентрацию, выехал на противоположную полосу движения, выехал в кювет и перевернулся.

К счастью, в момент ДТП навстречу Citroen не двигалась ни одна машина.

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