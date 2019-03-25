25.03.2019, 11:03

ФОТО: Бывший вице-мэр Тарту Артем Суворов оправдан по обвинению в коррупции

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rus.delfi.ee
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Foto: Argo Ingver

Обвиняемый в коррупционных преступлениях бывший вице-мэр Тарту Артем Суворов (Центристская партия) в понедельник, 25 марта, был оправдан Тартуским уездным судом, также были оправданы двое других фигурантов уголовного дела — Кайдо Сирге и Иван Заяц.

Прокуратура обвинила Суворова в получении взятки, а Сирге и Зайца — в даче взятки, пишет rus.err.ee.

Согласно обвинению, Суворов в период с 2015 по 2017 год обещал помочь и помог своим знакомым получить из бюджета Тарту различные пособия для их спортивных клубов.

Также прокуратура обвиняет Артема Суворова в том, что он просил взятку для третьего лица в размере 960 евро у 68-летнего мужчины, обещая взамен помочь связанному с ним некоммерческому объединению получить из бюджета Тарту 2000 евро.

Третий пункт обвинения касается эпизода, произошедшего в конце 2016 года, когда будучи членом жилищной комиссии мэрии Тарту Суворов, как считают следователи, пытался обманным путем получить от 77-летней женщины 5000 евро, обещая помочь ей взамен получить квартиру.

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