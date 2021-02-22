ФОТО | Бывший вице-мэр Таллинна снова предстала перед судом за вождение в пьяном виде

Для Яппинен это был третий подобный случай за последние годы.

Согласно обвинению, 27 апреля на Пярнуском шоссе в Таллинне Яппинен управляла в состоянии алкогольного автомобилем.

Обвинение было направлено в суд в рамках договорного производства, которое сегодня и было подтверждено Харьюским уездным судом.

Женщине назначили штраф в размере 5792 евро, а также лишили прав на четыре месяца.

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