28.02.2021, 11:11

ФОТО | Бывший премьер-министр ночью попал в аварию в Хааберсти


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Foto: Taavi Sepp

Бывший премьер-министр и депутат Европарламента Андрес Таранд сегодня ночью совершил аварию, выехав на встречную полосу.

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