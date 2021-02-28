28.02.2021, 11:11
ФОТО | Бывший премьер-министр ночью попал в аварию в Хааберсти
Бывший премьер-министр и депутат Европарламента Андрес Таранд сегодня ночью совершил аварию, выехав на встречную полосу.
Бывший премьер-министр и депутат Европарламента Андрес Таранд сегодня ночью совершил аварию, выехав на встречную полосу.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
Ученые не верят своему счастью: раскрыта новая особенность золота
Толька носы торчат: в Оклахоме показали вмерзших в лед крокодилов
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм