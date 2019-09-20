20.09.2019, 07:25

ФОТО | Бывший чиновник Министерства экономики осужден за получение взятки


rus.delfi.ee
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Margus Dsiss Harju maakohtus Foto: Rauno Volmar

В четверг Харьюский уездный суд признал виновным в получении взятки, торговле влиянием и нарушении требований по проведению господряда бывшего главного специалиста отдела по развитию ИТ-технологий Маргуса Дсисса.

Дсисс уволился с работы, когда был признан подозреваемым в получении взятки, это было еще в феврале прошлого года. К концу 2018 ему, наконец, было предъявлено обвинение и дело поступило в суд.

Согласно материалам дела, за взятку Дсисс перевел данные Летного департамента из одной государственной системы в другую.

Бывшему чиновнику Министерства экономики назначен штраф в 9240 евро, из которых к реальному взысканию обращено 3024 евро, остальная сумма является условным наказанием.
Взятку Дсиссу дал Айвар Ильвес через свою фирму Sheli OÜ, он тоже как физическое лицо получил штраф в 2652 евро, из которых 1700 — условно.

Как юридическое лицо Sheli OÜ наказано штрафом в 4000 евро, из которых 2600 — условно. Осужденные должны будут оплатить судебные издержки в размере 810 евро.

Приговор вступит в силу через 15 дней, если не будет обжалован.

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