ФОТО: ”Были нормальными людьми. Утром шли на работу, вечером приходили”. Мужчина, задушивший свою бывшую жену, предстал перед судом

В сентябре прошлого года близкие сообщили об исчезновении 29-летней Мерье из деревни Йоотме в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа. Полиция задержала бывшего мужа женщины 31-летнего Мадиса по подозрению в умышленном убийстве.

По заверению соседей, ничто не указывало на то, что в отношениях Мерье и Мадиса что-то было не так. ”Были нормальными людьми. Утром шли на работу, вечером приходили. Когда мы об этом услышали, это стало настоящим шоком”, — рассказал один из соседей.

Бывшие супруги растили троих детей: одного школьного, двух дошкольного возраста, планировали переехать в собственный дом.

Однако теперь Мадису грозит заключение сроком от шести до 15 лет.

По предварительной оценке эксперта, женщина умерла в день исчезновения.