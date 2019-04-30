ФОТО: ”Были нормальными людьми. Утром шли на работу, вечером приходили”. Мужчина, задушивший свою бывшую жену, предстал перед судом

Сегодня в Раквереском доме суда начался процесс над мужчиной, обвиняемом в убийстве бывшей жены. Согласно обвинениям, он ее задушил.
В сентябре прошлого года близкие сообщили об исчезновении 29-летней Мерье из деревни Йоотме в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа. Полиция задержала бывшего мужа женщины 31-летнего Мадиса по подозрению в умышленном убийстве.
По заверению соседей, ничто не указывало на то, что в отношениях Мерье и Мадиса что-то было не так. ”Были нормальными людьми. Утром шли на работу, вечером приходили. Когда мы об этом услышали, это стало настоящим шоком”, — рассказал один из соседей.
Бывшие супруги растили троих детей: одного школьного, двух дошкольного возраста, планировали переехать в собственный дом.
Однако теперь Мадису грозит заключение сроком от шести до 15 лет. По предварительной оценке эксперта, женщина умерла в день исчезновения.