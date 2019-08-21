21.08.2019, 12:16
ФОТО: Был в ночном клубе и исчез. На стоявшем в Таллиннском порту круизном лайнере пропал молодой человек(7)
Финская полиция ищет 21-летнего Патрика Стефаниуса, которого последний раз видели в ночь на субботу в ночном клубе круизного лайнера Silja Europa, когда тот стоял в Таллиннском порту.
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