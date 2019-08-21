21.08.2019, 12:16

ФОТО: Был в ночном клубе и исчез. На стоявшем в Таллиннском порту круизном лайнере пропал молодой человек

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ФОТО: Был в ночном клубе и исчез. На стоявшем в Таллиннском порту круизном лайнере пропал молодой человек
Foto: Soome politsei

Финская полиция ищет 21-летнего Патрика Стефаниуса, которого последний раз видели в ночь на субботу в ночном клубе круизного лайнера Silja Europa, когда тот стоял в Таллиннском порту.

Мобильный телефон молодого человека не отвечает, пишет Savon Sanomat.

Одет он был в синие джинсы, синюю рубашку и черную кепку. Его рост 189 см, телосложение стройное, волосы рыжие.

Информация об исчезновении молодого человека была передана и в эстонскую полицию.

Пока речь идет об исчезновении, а не преступлении.

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