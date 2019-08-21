ФОТО: Был в ночном клубе и исчез. На стоявшем в Таллиннском порту круизном лайнере пропал молодой человек

Мобильный телефон молодого человека не отвечает, пишет Savon Sanomat.

Одет он был в синие джинсы, синюю рубашку и черную кепку. Его рост 189 см, телосложение стройное, волосы рыжие.

Информация об исчезновении молодого человека была передана и в эстонскую полицию.

Пока речь идет об исчезновении, а не преступлении.