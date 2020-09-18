18.09.2020, 22:07

ФОТО | BMW врезался в дерево. Один сбежал, в машине остался человек с признаками алкогольного опьянения

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Galerii: 16 pilti
Viljandimaal sõitis BMW vastu puud Foto: Kenno Soo

Сегодня, в семь часов вечера, на шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль BMW выехал с дороги и врезался в дерево. Один человек скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, BMW с финскими номерами выехал с дороги в районе села Ойу, в Вильяндимаа. В момент аварии в BMW находились два человека, но один из них покинул место происшествия.

Когда приехала полиция, на месте водителя сидел мужчина с признаками алкогольного опьянения. Но еще неизвестно, был ли он за рулем. Полиция сейчас ищет второго человека, он тоже пострадал. Оставшийся на месте мужчина был доставлен в больницу для обследования.

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