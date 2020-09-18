ФОТО | BMW врезался в дерево. Один сбежал, в машине остался человек с признаками алкогольного опьянения(3)
Сегодня, в семь часов вечера, на шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль BMW выехал с дороги и врезался в дерево. Один человек скрылся с места происшествия.
Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Неизвестные расстреляли семью в Краснодаре
Девушка с отрубленной рукой раскрыла правду о муже
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус