ФОТО | BMW врезался в дерево. Один сбежал, в машине остался человек с признаками алкогольного опьянения(5)
Сегодня, в семь часов вечера, на шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль BMW выехал с дороги и врезался в дерево. Один человек скрылся с места происшествия.
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