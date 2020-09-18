ФОТО | BMW врезался в дерево. Один сбежал, в машине остался человек с признаками алкогольного опьянения

По предварительным данным, BMW с финскими номерами выехал с дороги в районе села Ойу, в Вильяндимаа. В момент аварии в BMW находились два человека, но один из них покинул место происшествия.

Когда приехала полиция, на месте водителя сидел мужчина с признаками алкогольного опьянения. Но еще неизвестно, был ли он за рулем. Полиция сейчас ищет второго человека, он тоже пострадал. Оставшийся на месте мужчина был доставлен в больницу для обследования.