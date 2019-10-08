ФОТО | BMW врезался сзади в машину, где находились дети

Авария в селе Лооди произошла примерно в половине пятого. По предварительным данным, Volkswagen хотел совершить поворот налево, в направлении села Пяйдре, но по каким-то причинам не заметил двигавшийся сзади BMW.

Водитель BMW не пострадал. В Volkswagen помимо водителя находились и маленькие дети.

Медики скорой помощи осмотрели детей на месте и травм не обнаружили. По словам полицейских, детей спасло от более тяжелых последствий то, что в автомобиле правильно использовались средства безопасности.

Volkswagen смог далее двигаться своим ходом, а для BMW потребовался буксир.