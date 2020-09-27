27.09.2020, 13:35
ФОТО | Близ таллиннского автовокзала столкнулись BMW и Volvo. Одного из водителей доставили в больницу
По первоначальным данным, в 12:10 у автобусной остановки "Bussijaam" столкнулись BMW X5, которым управлял 31-летний мужчина, и Volvo S60, которым управлял 36-летний мужчина.
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