27.09.2020, 13:35
ФОТО | Близ таллиннского автовокзала столкнулись BMW и Volvo. Одного из водителей доставили в больницу(3)
По первоначальным данным, в 12:10 у автобусной остановки "Bussijaam" столкнулись BMW X5, которым управлял 31-летний мужчина, и Volvo S60, которым управлял 36-летний мужчина.
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Была пьяна: сосед о последней встрече с убитой актрисой
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга
Навид Афкари пережил страшную экзекуцию, а потом был казнен