27.09.2020, 13:35

ФОТО | Близ таллиннского автовокзала столкнулись BMW и Volvo. Одного из водителей доставили в больницу

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ФОТО | Близ таллиннского автовокзала столкнулись BMW и Volvo. Одного из водителей доставили в больницу
Lugeja foto

По первоначальным данным, в 12:10 у автобусной остановки "Bussijaam" столкнулись BMW X5, которым управлял 31-летний мужчина, и Volvo S60, которым управлял 36-летний мужчина.

Скорая помощь доставила водителя Volvo в Ида-Таллиннcкую центральную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

Фото читателя RusDelfi


Фото читателя RusDelfi
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